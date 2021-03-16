Анну Бузову раскритиковали из-за фото в купальнике

Москва, 16 марта. Младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, бизнесвумен Анна спровоцировала критику со стороны подписчиков, сфотографировавшись в купальнике.

Анна Бузова рассказала на своей странице в Instagram, что уже готовится к пляжному сезону. Знаменитость примерила несколько моделей купальников и попросила подписчиков оценить эти варианты.

«Тот случай, когда покупкой купальников стараешься приблизить лето», — написала сестра певицы.

Далеко не всем подписчикам девушки понравились ее снимки. Некоторые решили, что Анна Бузова взяла пример со старшей сестры и обработала кадры в специальной программе.

«Вот это фотошоп, особенно между ног! <...> Думала, ты нормальная, а ты такая же, как сестра-старушка»; «Некрасиво, враскорячку»; «Ужасный фотошоп, ужасно ноги сфотошопила», — раскритиковали бизнесвумен комментаторы.

Однако многие поклонники не увидели в фотографиях сестры Бузовой ничего ужасного. Эти фанаты отметили, что все купальники сидят на девушке прекрасно благодаря стройной фигуре.

Недавно Анна Бузова похвасталась перед подписчиками самодельным макияжем. Она рассказала, что самостоятельно подготовила себя к съемке.