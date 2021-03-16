Россияне сократили свои расходы в 2020 году

Москва, 16 марта. Россияне снизили потребление товаров в минувшем году в условиях пандемии до рекордного уровня за последние пять лет. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

В среднем граждане тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. Соответствующий показатель на 9% (с учетом инфляции) или на 1,68 тысячи рублей меньше, чем годом ранее. Всего за год население потратило менее 2,77 трлн рублей, передает «Лента.ру».

Сильнее всего снизились затраты в Свердловской области, Москве, Дагестане, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Приморском краях. Немного сократили свои расходы жители Чукотки, Калмыкии, Ленинградской области, Хакасии, Республики Алтай и Челябинской области.

За редким исключением потребительские затраты уменьшились у граждан более богатых регионов, в то время, как они остались неизменными у бедных, где люди не могли позволить себе покупать товаров еще меньше.

Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения города Николай Рогачев ранее сообщил, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в Санкт-Петербурге являются IT-сфера и фармацевтика.