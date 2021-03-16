Сезон летних веранд в Москве начнется с 1 апреля

, 16 марта. За размещением летних кафе и веранд будет следить Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Портал мэра и правительства столицы сообщает, что монтаж конструкций разрешен уже с 15 марта. Главные критерии для установки — это отсутствие помех для пешеходов и соответствие согласованной схеме. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточняет, что в 2020 году на территории города было открыто 2,1 тыс. объектов.

"На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тыс. заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона", — говорит чиновник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что теплая погода установится в Москве в конце апреля. Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России, столичный воздух к этому времени прогреется примерно до 18 градусов тепла.