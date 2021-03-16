Эксперт рассказал о трех этапах спецоперации Запада с крушением MH17

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Москва, 16 марта. Независимый эксперт Юрий Антипов в статье для издания «НьюИнформ» подробно рассказал о трех этапах спецоперации, спланированной Западом, жертвой которой стали 300 человек, сообщает «ПолитПазл».

Трагедия произошла в июле 2014 года на юго-востоке Украины. Пассажирский лайнер Boeing-777-300 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший В рейс MH17 по маршруту «Амстердам — Куала-Лумпур» был сбит в небе над Донбассом. Все 298 пассажиров, находящихся на борту, погибли. В читанные секунды Киев обвинил в случившемся ополченцев Донбасса и Россию. Европейская общественность молниеносно согласилась с мнением Киева. Ровно в то же время было названо и орудие преступления — ЗРК «Бук».

Минуло шесть с половиной лет, но веских доказательств, подтверждающих данную версию, так и не появилось. Москва продолжает отвергать все обвинения в свой адрес. Странным является и факт того, что уже в Вашингтоне и Европе возникли сомнения по поводу расследования нидерландской следственной группы.

Но на то есть весомые причины. Голландские власти категорически отказываются давать доступ к обломкам самолета стороне защиты и СМИ, не задействованным при реконструкции, и архивной документации.

Юрий Антипов в своей статье для «НьюИнформа» считает подстроенную авиакатастрофу с участием рейса MH17 одним из трех этапов спецоперации Запада. Первый — подготовка всех декораций политической драмы, непосредственно само крушение, а затем уже в качестве третьего этапа выступила форсированная пропаганда произошедшего. Ярким примером одного из них стала статья в Bellingcat, загадочным образом появившаяся за несколько дней до крушения.

Как ранее сообщал ФАН, сам Юрий Антипов неоднократно заявлял, что крушение MH17 произошло после взрыва бомбы на борту самолета. К такому выводу эксперт пришел, исследовав характер обгорания обломков самолета.