Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией

Москва, 16 марта. Власти России приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией. Мера будет действовать до 16 апреля включительно.

Россияне не смогут отправиться в Великобританию самолетом до 16 апреля. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — уточнили они.

Приостановление авиасообщения было введено 22 декабря 2020 года. Решение было принято в связи с выявлением нового штамма коронавируса — «британского». Эксперты предполагают, что мутация сделала его на 70% заразнее.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 спровоцировала рост цен на авиабилеты в России. Путешественники тратят на 40% больше, чем в 2019 году.