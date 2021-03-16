Законопроект о «гаражной амнистии» принят Госдумой во втором чтении

Москва, 16 марта. Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект о «гаражной амнистии». Закон вступит в силу с 1 сентября.

Согласно тексту документа, российские граждане получат право на государственную или муниципальную землю, если размещение гаража на ней состоялось до 30 декабря 2004 года. Для оформления бумаг необходимо обратиться с заявлением в соответствующее учреждение. Решением проблемы впоследствии будут заниматься местные власти.

Наряду с этим лицам с ограниченными возможностями будет предоставлено право бесплатного размещения гаража рядом с домом на специальном участке. Документ также затронет капитальные гаражи и металлические, которые были построены кооперативами.

Ранее стало известно, что у жителей России возрос интерес к покупке гаражей. За прошлый год показатель спроса увеличился на 12%.