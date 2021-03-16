В ВОЗ сообщили, когда выйдет доклад независимых экспертов о происхождении COVID-19

Женева, 16 марта. Примерные сроки выхода доклада независимых экспертов о происхождении коронавирусной инфекции назвали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Независимые эксперты могут выступить с информацией об источнике происхождения коронавируса уже на следующей недели. Затем выйдет полноценный доклад, посвященный изучению данной темы.

До этого сообщалось, глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение о происхождении коронавируса и подчеркнула необходимость контролировать переход вирусов от животных к человеку. Она уверена, что инфекция пришла к человеку именно таким путем.