Индексация пенсий работающим пенсионерам: когда ждать выплат. Колонка Елены Драпеко

Давайте поговорим о серьезном. О самом главном, чем сегодня занимаемся мы, депутаты Государственной думы, и чем занимается наше правительство. В свое время [глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме] Сергей Михайлович Миронов на встрече с [президентом РФ] Владимиром Путиным обратился к главе государства с предложением вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий.

Дело в том, что в поправках в Конституцию РФ, за которые проголосовал народ, существует норма об индексации пенсий пенсионерам. Там не прописано — работающие они или неработающие. В нашей конституции упомянуты все пенсионеры, без разделения. Таким образом, у нас, согласно нашему основному закону, все пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсий.

Президент дал поручение правительству проработать это предложение. На сегодняшний день в правительстве есть несколько вариантов индексации пенсий работающим пенсионерам. Эти варианты уже представлены в администрацию президента.

Расскажу о трех основных вариантах, которые сегодня рассматриваются.

Первый вариант: вернуть работающим пенсионерам то, что им недоплатили. Это получается в среднем по 100 тысяч рублей. Сумма, конечно, очень большая, и правительство говорит, что таких денег у него сегодня нет.

Второй вариант: начать снова индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2021 года. В этом случае каждый работающий пенсионер должен будет получать ежемесячную прибавку с учетом всех индексаций, которые были пропущены. У нас ведь уже пять лет — с 2015 года — пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Отмечу, по статистическим данным, работающих пенсионеров у нас в стране более девяти миллионов. Если будет принят второй вариант, у каждого работающего пенсионера из этих девяти с лишним миллионов будет достаточно серьезная прибавка к пенсии, поскольку будут учитываться все пропущенные с 2015 года индексации. Так что сумма получается достаточно серьезная. Но эксперты говорят, что реальность принятия именно второго варианта — примерно 10%.

Ну и третий вариант, самый мягкий: начать индексировать пенсии не сразу всем работающим пенсионерам, а по категориям. Выбрать некоторые категории, наиболее незащищенные, наиболее малооплачиваемые, и начать с них, постепенно расширяя эту линейку.

Какой именно вариант будет выбран, мы на сегодняшний день еще не знаем.

Конечно наша фракция, все депутаты — бьемся за то, чтобы людям вернули деньги. Потому что за все эти годы правительство за счет отказа от индексации «заработало» на работающих пенсионерах примерно один триллион четыреста миллиардов рублей. Это очень большая сумма. Это то, что недоплатили людям за их работу. Мы считаем, что несправедливо лишать работающих пенсионеров индексации хотя бы потому, что они со своих заработков тоже отчисляют деньги в Пенсионный фонд. Но только на своих счетах они этих денег не видят. Поэтому сегодня — это самая горячая тема, которая обсуждается и нами внутри Государственной думы, и думаю, в правительстве.

Валентина Матвиенко от имени Совета Федерации поддержала наше предложение, все фракции Госдумы тоже считают, что работающим пенсионерам нужно вернуть индексацию.

Поэтому мы надеемся, что с нового бюджетного сезона 2021 года справедливость будет восстановлена. Хотя тут у нас есть претензии и к правительству. Мы знаем, что правительство, например, не использовало все деньги, которые были выделены на 2019 год, у них тогда зависло несколько триллионов рублей. И в 2020 году исполнение бюджета тоже было неполным. Так что экономия у них все-таки есть. Поэтому можно было бы, не дожидаясь января будущего года (а мы обычно несколько раз правим бюджет в течение года, в июне, например, будет очередная поправка бюджета), уже в этом сезоне начать процедуру возвращения людям их законно заработанных доходов.