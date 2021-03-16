Вашингтон ждет от Зеленского боевых действий в Донбассе

Киев, 16 марта. Киев готовит ВСУ к возможной эскалации в Донбассе, при этом риски для Зеленского по-прежнему остаются высокими, считает экс-глава агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Возможная атака ДНР может стать политической смертью для президента Украины, заявил Кирилл Вышинский в своем телеграм-канале.

«Он не Пашинян, у которого практически нет серьёзных конкурентов, Зеленского сожрут моментально», — отметил автор.

Также Вышинский подчеркнул, что, хоть в последние годы ВСУ и укрепились в своих возможностях, риск развязать военный конфликт и закончить поражением весьма высок.

Возможно, президент Украины считает, что сам Вашингтон ждет от него боевых действий в Донбассе.

При этом рост тарифов, вакцинация индийским препаратом AstraZeneca, а также общая депрессия украинцев становятся серьезным поводом для того, чтобы Зеленский начал что-то предпринимать. К тому же в последнее время Киев не получает известий от Белого дома, а это тоже не сулит ничего хорошего, полагает Вышинский.

«У Зеленского и его команды паника. Значит, нужна «маленькая победоносная война». Пусть даже не война, а провокации, пусть без победы, но чтобы только в Белом Доме кто-то сказал: «А наш-то русским покоя не даёт, шумит на Донбассе…» – подчеркнул он.

Недавно политологи рассказали о предъявлении Вашингтоном ультиматума Владимиру Зеленскому.