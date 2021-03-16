Суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову

Красноярск, 16 марта. Политик и бизнесмен Анатолий Быков будет находиться под стражей до 21 апреля. Такое решение на рассмотрении апелляции защиты Быкова принял суд Красноярска.

На заседании судья признал доводы адвокатов Быкова необоснованными и отклонил апелляцию защиты о признании решения районного суда незаконным. Общий срок Быкова в заключении на 21 апреля будет составлять шесть месяцев.

Ранее Быков был задержан по делу об убийстве двух красноярцев. По данным следствия, он сплотил вокруг себя ОПГ с 1993 по 1995 год с целью стать криминальным лидером. После 1997 года он был координатором преступной деятельности разных группировок и делил сферы их влияния. Красноярский суд перенес предварительное рассмотрение дела бизнесмена Быкова на 17 марта.