Экс-полицейского могут приговорить к 22 годам тюрьмы за перестрелку в Москве

Москва, 16 марта. Прокурор попросил суд приговорить бывшего полицейского, напавшего на сотрудников МВД у станции метро "Рязанский проспект", к 22 годам колонии.

Обвинитель по делу экс-правоохранителя Алексея Смирнова выступил перед судом с речью, в которой попросил заключить мужчину в колонию строгого режима. Срок наказания, по словам прокурора, должен составить не менее 22 лет, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривается дело.

Инцидент с участием правоохранителя произошел 18 сентября 2019 года. Тогда бывший прапорщик оказал сопротивление полицейским при задержании и открыл по ним стрельбу. В результате ЧП погиб один из стражей порядка, еще одного сотрудника МВД госпитализировали.