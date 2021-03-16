Генсек НАТО назвал усиление России и Китая главным вызовом Альянсу

Брюссель, 16 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал усиление России и Китая. Он отметил, что сближение стран бросает вызов участникам Североатлантического альянса.

Столтенберг потребовал их реакции на меняющуюся обстановку в рамках своего выступления с итоговым отчетом за 2020 год.

«Тот факт, что Китай и Россия больше работают вместе, проводят военные учения, — все это вместе определяет вызовы для НАТО в будущем, поэтому так важно, чтобы НАТО продолжала адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности. Это связано и с подъемом Китая, и с более напористым поведением России», — сказал он.

Ранее сообщалось о начале совместных морских учений ВМС Украины и стран-членов НАТО в Черном море. Противоминная группа кораблей Альянса 10 марта зашла в порт Одессы.