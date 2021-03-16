Песков рассказал о российско-турецком взаимодействии по Сирии

Москва, 16 марта. Взаимодействие между Россией и Турцией по ситуации в Сирии продолжается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, военнослужащие РФ тесно сотрудничают с коллегами из Турции по сирийскому вопросу. Они руководствуются теми договоренностями, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, уточнил Песков.

«Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма непростой, там продолжают оставаться террористические элементы», — сказал он.

Несмотря на некоторые разногласия, российско-турецкое сотрудничество по Сирии продолжается, отметил спикер Кремля.