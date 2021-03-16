Фанаты волнуются за Бритни Спирс из-за видео в прозрачной блузке

Лос-Анджелес, 16 марта. Американская певица и обладательница премии «Грэмми» Бритни Спирс обеспокоила поклонников, после того как записала для них видео с ответами на вопросы.

Ролик, взволновавший фанатов, появился на странице исполнительницы хита "Baby one more time" в Instagram. Спирс предстала перед подписчиками в прозрачной блузке, украшенной цветами, под которую надела бежевый бюстгальтер с кружевами.

Певица ответила на некоторые вопросы поклонников, например, назвала марку автомобиля своей мечты. Обладательница «Грэмми» мечтает о Bentley, при этом у нее никогда не было такой машины. Бритни Спирс также рассказала, что однажды упала на сцене на глазах у тысяч людей, поскользнувшись в резиновых сапогах. Кроме того, певицу спрашивали, целовалась ли она с девушкой.

«Да, я целовалась с девушкой, и ее зовут Мадонна», — ответила исполнительница.

Подписчики Бритни Спирс отметили, что певица не ответила на волнующие их вопросы. Поклонники удивились, что звезда с мировым именем так и не купила себе Bentley.

«Бритни, единственный вопрос, который нас волнует, все ли с тобой в порядке»; «Она может позволить себе Bentley, но ей не отдают ее собственные деньги, чтобы она могла их тратить»; «Где здесь скрытое послание?»; «Это видео расстроило меня»; «Можно услышать, как дрожит ее голос», — написали взволнованные фанаты.

Ранее Бритни Спирс и ее бойфренд повторили вирусное видео под хит "Toxic". Певица станцевала в душе под свою композицию, чем насмешила поклонников.