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Камбербэтч допустил продолжение сериала «Шерлок»

Камбербэтч допустил продолжение сериала «Шерлок»

Лондон, 16 марта. Британский актер Бенедикт Камбербэтч допустил продолжение детективного сериала «Шерлок», который завершился четыре года назад. 

Актер считает, что пятый сезон может выйти когда-нибудь, но он сомневается, что это произойдет в скором времени.

«Я никогда не говорю «никогда»», — намекнул исполнитель роли Шерлока Холмса в беседе с журналистом из издания Collider Стивеном Вайнтраубом.

При этом артист указал на сложности, которые могут возникнуть, если решат снимать новый сезон в ближайшее время. Дело в том, что у Камбербэтча и Мартина Фримена съемочный график уже полностью расписан.

Сериал «Шерлок», состоящий из четырех сезонов, завершился в 2017 году. Сообщалось, что кинематографисты начали разрабатывать сценарий пятого сезона, но на момент выхода четвертого сезона не было принято решение о продолжении картины, сообщает «Культуромания».

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