Камбербэтч допустил продолжение сериала «Шерлок»

Лондон, 16 марта. Британский актер Бенедикт Камбербэтч допустил продолжение детективного сериала «Шерлок», который завершился четыре года назад.

Актер считает, что пятый сезон может выйти когда-нибудь, но он сомневается, что это произойдет в скором времени.

«Я никогда не говорю «никогда»», — намекнул исполнитель роли Шерлока Холмса в беседе с журналистом из издания Collider Стивеном Вайнтраубом.

При этом артист указал на сложности, которые могут возникнуть, если решат снимать новый сезон в ближайшее время. Дело в том, что у Камбербэтча и Мартина Фримена съемочный график уже полностью расписан.

Сериал «Шерлок», состоящий из четырех сезонов, завершился в 2017 году. Сообщалось, что кинематографисты начали разрабатывать сценарий пятого сезона, но на момент выхода четвертого сезона не было принято решение о продолжении картины, сообщает «Культуромания».