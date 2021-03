Растрата госсредств и взятки от наркомафии: как в Гондурасе прошли внутрипартийные выборы

Первичные внутрипартийные выборы завершились в Гондурасе. Более 4,8 млн жителей выбирали трех вице-президентов, 298 муниципальных мэров и 148 депутатов местного и Центральноамериканского парламентов. Праймериз в этом году проходили на фоне громкого скандала — в США на судебных слушаниях заявили о связи президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса с местной наркомафией.

14 марта более 5,6 тыс. избирательных участков открылись в Гондурасе в семь часов утра по местному времени (16:00 по Москве).

По данным Национального избирательного совета (CEN), несмотря на пандемию, были соблюдены все меры безопасности: пришедшим выдавали маски и антисептические средства для обработки рук.

На избирательных участках присутствовали несколько сотен наблюдателей от Организации американских государств (ОАГ), Межамериканского союза избирательных органов (UNIORE) и местных организаций. Безопасность обеспечивали более двух тысяч полицейских.

Голосование прошло без каких-либо серьезных инцидентов. Избирательные участки закрылись в пять часов вечера (02:00 по Москве). Общее количество избирателей в стране составляет 4,8 млн человек.

На первичных выборах каждая из трех крупнейших партий выдвинула своих кандидатов на пост президента страны.

От правящей Национальной партии Гондураса (PNH) были представлены на голосование нынешний мэр Тегусигальпы Насри «Тито» Асфура и президент Национального конгресса Маурисио Олива. PNH — самое старое и большое политическое объединение в государстве, оно придерживается консервативных и националистических идей и близко к церкви.

От Либеральной партии Гондураса (PLH) выдвигаются предприниматель Яни Розенталь и инженер Луис Селайя. Кандидаты от либералов выступают с резкой критикой правящего режима и требуют отставки действующего президента Хуана Эрнандеса.

«Партия свободы и восстановления Гондураса» (Libre) предложила на должность лидера страны жену свергнутого в 2009 году президента Мануэля Селайи — Сиомару Кастро. Кастро высказывается против коррупции и приватизации, поддерживает права ЛГБТ-сообществ, а также резко критикует действующую партию.

Праймериз в Гондурасе проходит на фоне скандала с действующим президентом, о котором стало известно 8 марта. Во время суда в Нью-Йорке наркоторговец Хеованни Фуэнтес Рамирес заявил, что президент Хуан Эрнандес получал от наркобаронов взятки в размере до 250 тысяч долларов.

Согласно показаниям, за взятку президент помешал правоохранительным органам арестовать и экстрадировать в США заключенного лидера картеля «Лос-Качирос» Девиса Леонеля Ривера Марадиагу. Помимо этого, суд располагает информацией, что нынешний президент принимал деньги от целого ряда наркоторговцев.

US authorities have arrested Geovanny Daniel Fuentes Ramires on drug/weapons charges. Starting in 2009, he allegedly had a cocaine lab in NW Cortés dept. that produced 100s of kilos/month, reported directly to Tony Hernández, & bribed police/high-ranking politicians in #Honduras. https://t.co/maOhebuSpn