Растрата госсредств и взятки от наркомафии: как в Гондурасе прошли внутрипартийные выборы

Первичные внутрипартийные выборы завершились в Гондурасе. Более 4,8 млн жителей выбирали трех вице-президентов, 298 муниципальных мэров и 148 депутатов местного и Центральноамериканского парламентов. Праймериз в этом году проходили на фоне громкого скандала — в США на судебных слушаниях заявили о связи президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса с местной наркомафией.

Под наблюдением ОАГ

14 марта более 5,6 тыс. избирательных участков открылись в Гондурасе в семь часов утра по местному времени (16:00 по Москве).

En el acto de apertura de las elecciones primarias e internas que se celebran este domingo 14 de marzo en Honduras, participa la Misión de observación de @UNIORE encabezada por el presidente de la JCE Román Jáquez Liranzo (@RomnJquez). pic.twitter.com/bVvQIG5YQ8 — JCE (@juntacentral) March 14, 2021

По данным Национального избирательного совета (CEN), несмотря на пандемию, были соблюдены все меры безопасности: пришедшим выдавали маски и антисептические средства для обработки рук.

La Presidenta Consejera @hallg28, ejerce su derecho ciudadano al sufragio con tranquilidad y en un ambiente de armonía. Te invitamos a también formar parte de este proceso en las #EleccionesPrimarias2021. pic.twitter.com/O1YjjrtvoK — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) March 14, 2021

На избирательных участках присутствовали несколько сотен наблюдателей от Организации американских государств (ОАГ), Межамериканского союза избирательных органов (UNIORE) и местных организаций. Безопасность обеспечивали более двух тысяч полицейских.

Голосование прошло без каких-либо серьезных инцидентов. Избирательные участки закрылись в пять часов вечера (02:00 по Москве). Общее количество избирателей в стране составляет 4,8 млн человек.

Главные кандидаты

На первичных выборах каждая из трех крупнейших партий выдвинула своих кандидатов на пост президента страны.

От правящей Национальной партии Гондураса (PNH) были представлены на голосование нынешний мэр Тегусигальпы Насри «Тито» Асфура и президент Национального конгресса Маурисио Олива. PNH — самое старое и большое политическое объединение в государстве, оно придерживается консервативных и националистических идей и близко к церкви.

От Либеральной партии Гондураса (PLH) выдвигаются предприниматель Яни Розенталь и инженер Луис Селайя. Кандидаты от либералов выступают с резкой критикой правящего режима и требуют отставки действующего президента Хуана Эрнандеса.

«Партия свободы и восстановления Гондураса» (Libre) предложила на должность лидера страны жену свергнутого в 2009 году президента Мануэля Селайи — Сиомару Кастро. Кастро высказывается против коррупции и приватизации, поддерживает права ЛГБТ-сообществ, а также резко критикует действующую партию.

Связь с наркомафией и растрата госсредств

Праймериз в Гондурасе проходит на фоне скандала с действующим президентом, о котором стало известно 8 марта. Во время суда в Нью-Йорке наркоторговец Хеованни Фуэнтес Рамирес заявил, что президент Хуан Эрнандес получал от наркобаронов взятки в размере до 250 тысяч долларов.

Согласно показаниям, за взятку президент помешал правоохранительным органам арестовать и экстрадировать в США заключенного лидера картеля «Лос-Качирос» Девиса Леонеля Ривера Марадиагу. Помимо этого, суд располагает информацией, что нынешний президент принимал деньги от целого ряда наркоторговцев.

US authorities have arrested Geovanny Daniel Fuentes Ramires on drug/weapons charges. Starting in 2009, he allegedly had a cocaine lab in NW Cortés dept. that produced 100s of kilos/month, reported directly to Tony Hernández, & bribed police/high-ranking politicians in #Honduras. https://t.co/maOhebuSpn — Parker James Asmann (@PJAsmann) March 3, 2020

Сам Эрнандес отверг обвинения и заявил, что подозреваемые специально дают ложные сведения, чтобы отомстить за его борьбу с наркоторговлей и сократить себе срок.

1/6 Lo que sería noticia de verdad es si los reportajes sobre los Cachiros y los demás dejarán de ignorar el hecho evidente:

que muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) March 8, 2021

Помимо Эрнандеса, двое кандидатов от правящей партии — Маурисио Олива и Насри Асфура — находятся под следствием по подозрению в растрате государственных средств.

Имена лидеров оппозиции также запятнаны связями с громкими уголовными делами. Кандидат в президенты от Либеральной партии Гондураса Яни Розенталь отсидел три года в американской тюрьме за отмывание денег для «Лос-Качирос». Комментируя свое заключение, он сказал, что обвинение с него было снято.

Мужа кандидата от партии Libre Сиомары Кастро экс-президента Гондураса Мануэля Селайю также подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Политическое разочарование

Согласно опросам общественного мнения, около 50% жителей Гондураса не испытают симпатий ни к одному из кандидатов в президенты и ни к одной партии. Такое политическое разочарование вызвано чередой коррупционных и наркоскандалов за последнее время. К тому же, граждане Гондураса недовольны тем, как правительство реагирует на эпидемию коронавируса, объясняет политолог Мигель Каликс — в стране с населением в 9,6 млн человек за время пандемии заболели более 179 тысяч, из них 4360 человек скончались.

По словам эксперта, из-за общего политического недовольства первичные выборы могут не быть репрезентативными, и настоящее голосование мы увидим только в ноябре 2021 года, когда будут проходит президентские выборы.

«Опросы до сих пор демонстрировали глубокое политическое недовольство — как из-за недоверия к политике, так и из-за пандемии COVID-19; за эти годы сформировалось глубокое недоверие к политикам; люди разочаровываются в политике как средстве решения проблем страны», — отмечает Каликс.

Honduras va a comicios primarios con el desencanto de los electores https://t.co/bPDh4gnblC — Gmo. Bustos Duhart (@guillermobustos) March 13, 2021

Предварительные результаты

Согласно предварительным результатам праймериз, от PNH больше всего голосов набрал Насри «Тито» Асфура (62,7%), его однопартиец Маурисио Олива сильно отстал — 34,9%. Среди кандидатов от PLH лидирует Яни Розенталь, у него 45,5% голосов. От Libre больше всего голосов набрала Сиомара Кастро — 70%.

Подсчет голосов займет около недели. Избранные кандидаты встретятся на президентских выборах, которые намечены на 28 ноября 2021 года.