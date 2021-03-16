Летом в России могут начать исследования вакцины «Спутник V» на детях

Москва, 16 марта. Исследования российской вакцины от COVID-19 на детях могут начаться в мае-июне 2021 года.

Соответствующее заявление в среду 16 марта озвучил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он отметил, что у привитых «Спутником V» при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на второй или третий день — после этого человек полностью защищен от тяжелого течения болезни.

«При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти — в течение нескольких дней. В течение буквально двух или трех дней… Полностью гарантирует возможность возникновения тяжелых случаев заболевания под действием возбудителя COVID-19», — сказал Гинцбург.

Ранее разработчик отечественного препарата сообщал о запланированных клинических испытаниях «Спутника V» среди пациентов с ВИЧ.