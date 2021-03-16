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Осторожность по-аргентински: как Буэнос-Айрес защищается от коронавируса

Осторожность по-аргентински: как Буэнос-Айрес защищается от коронавируса

Буэнос-Айрес, 16 марта. Cанитарный контроль в Аргентине не дремлет: с сегодняшнего дня на территории страны запрещено использование трехслойных одноразовых масок марки Dimex. Эту аргентинскую фирму не спасла ни безупречная репутация, ни дефицит средств индивидуальной защиты, ни требование властей носить маски в общественных местах.

О том, как проверяющие организации Аргентины оправдывают полученное от государства финансирование и прочих реалиях времен пандемии, рассказывает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Аргентине.

Маски-шоу

Аргентинский аналог российского Роспотребнадзора — ANMAT — контролирует в основном сферу продуктов питания, медикаменты и медицинские технологии.

По данным агентства Infobae, недавно в организацию поступила жалоба от частного лица. Бдительный гражданин закупил дешевые маски оптом в интернете — но насторожился, узнав, что в качестве дистрибьютора выступает предприятие, далекое от медицинской сферы.

На фоне громкого скандала с вакцинацией, экономических и политических проблем Аргентины подобные инциденты могут показаться вторичными — однако чиновники ANMAT придерживаются другой точки зрения. К самозваным дистрибьюторам немедленно снарядили инспекцию, которая пришла к однозначному выводу: упаковка «не родная», маски фальшивые, бдительный гражданин оказался прав.

Осторожность по-аргентински: как Буэнос-Айрес защищается от коронавируса

Генеральному директору Dimex Фернандо Йоффе ничего не оставалось, кроме как подтвердить вердикт проверяющей организации. Откуда именно взялись «фальшивые» маски, выяснить не удалось. Где еще они поступили в продажу и сколько масок было уже продано, в точности неизвестно. Поэтому на всякий случай ANMAT запретила всю линейку масок Dimex.

Социальная ответственность или СИЗ?

Обязательная самоизоляция и тотальный карантин в Аргентине были объявлены 20 марта 2020 года. С 27 апреля провинции получили относительную самостоятельность в проведении антиковидных мероприятий, — но необходимость масочного режима стала в региональных программах общим местом.

Как и во многих других странах, средства индивидуальной защиты сразу же превратились в дефицит. Поскольку спрос во много раз превысил предложение — а любой импорт облагался очень высокими пошлинами — граждане принялись шить себе маски сами: в ход шли любые доступные ткани, а получившиеся изделия совсем не обязательно были трехслойным и не всегда отвечали требованиям санитарной безопасности.

Осторожность по-аргентински: как Буэнос-Айрес защищается от коронавируса

Со временем маски стали своего рода модой: несмотря на то, что официально никто не требует пользоваться на свежем воздухе средствами индивидуальной защиты, аргентинцы их носят везде. В основном это именно тканевые однослойные маски многоразового использования. Об их эффективности никто особенно не задумывается — из средства индивидуальной защиты маска превратилась в символ солидарности: человек, хоть как-то прикрывший рот и нос, демонстрирует заботу не только о себе, но и о других.

Осторожность по-аргентински: как Буэнос-Айрес защищается от коронавируса

«Мы устали бояться»

Семья Хуана уже десять лет держит фруктовую лавку в центре одного из южных пригородов Буэнос-Айреса. Место удобное, и заглядывают сюда не только жители ближайших домов, но и те, кто приезжает в центр из сельской местности: посидеть в кафе, обновить гардероб или просто прогуляться.

В апреле 2020 года, в период самого строгого карантина, над Хуаном и его семьей нависла реальная опасность остаться полностью без средств: продажи катастрофически упали, с поставщиками начались перебои, а государственные субсидии распространялись в основном на госслужащих или тех, кто работает «в белую».

Зеленщик Хуан в своей лавке

«Мелкому и среднему предпринимателю пришлось туго, — поясняет Хуан, — Что бы ни случилось, мы самая незащищенная часть общества. Многие соседние магазины закрылись, но нам удалось организовать доставку постоянным клиентам, потому что с четвертой попытки муниципалитет выдал мне специальный пропуск для проезда по предместью. С ним же можно было добраться до поставщиков, которые по тем или иным причинам не могли приехать в город сами».

Сегодня жизнь постепенно входит в прежнее русло, Хуан – как и многие другие хозяева торговых точек – требует со своих клиентов заходить в лавку в маске, и сам носит маску: не медицинскую, тканевую. На вопрос, знает ли он, что такая маска неэффективна, отвечает спокойно:

«От всего не убережешься. Мы устали бояться».

Осторожность по-аргентински: как Буэнос-Айрес защищается от коронавируса

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