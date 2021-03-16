Осторожность по-аргентински: как Буэнос-Айрес защищается от коронавируса

Буэнос-Айрес, 16 марта. Cанитарный контроль в Аргентине не дремлет: с сегодняшнего дня на территории страны запрещено использование трехслойных одноразовых масок марки Dimex. Эту аргентинскую фирму не спасла ни безупречная репутация, ни дефицит средств индивидуальной защиты, ни требование властей носить маски в общественных местах.

О том, как проверяющие организации Аргентины оправдывают полученное от государства финансирование и прочих реалиях времен пандемии, рассказывает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Аргентине.

Маски-шоу

Аргентинский аналог российского Роспотребнадзора — ANMAT — контролирует в основном сферу продуктов питания, медикаменты и медицинские технологии.

По данным агентства Infobae, недавно в организацию поступила жалоба от частного лица. Бдительный гражданин закупил дешевые маски оптом в интернете — но насторожился, узнав, что в качестве дистрибьютора выступает предприятие, далекое от медицинской сферы.

На фоне громкого скандала с вакцинацией, экономических и политических проблем Аргентины подобные инциденты могут показаться вторичными — однако чиновники ANMAT придерживаются другой точки зрения. К самозваным дистрибьюторам немедленно снарядили инспекцию, которая пришла к однозначному выводу: упаковка «не родная», маски фальшивые, бдительный гражданин оказался прав.

Генеральному директору Dimex Фернандо Йоффе ничего не оставалось, кроме как подтвердить вердикт проверяющей организации. Откуда именно взялись «фальшивые» маски, выяснить не удалось. Где еще они поступили в продажу и сколько масок было уже продано, в точности неизвестно. Поэтому на всякий случай ANMAT запретила всю линейку масок Dimex.

Социальная ответственность или СИЗ?

Обязательная самоизоляция и тотальный карантин в Аргентине были объявлены 20 марта 2020 года. С 27 апреля провинции получили относительную самостоятельность в проведении антиковидных мероприятий, — но необходимость масочного режима стала в региональных программах общим местом.

Как и во многих других странах, средства индивидуальной защиты сразу же превратились в дефицит. Поскольку спрос во много раз превысил предложение — а любой импорт облагался очень высокими пошлинами — граждане принялись шить себе маски сами: в ход шли любые доступные ткани, а получившиеся изделия совсем не обязательно были трехслойным и не всегда отвечали требованиям санитарной безопасности.

Со временем маски стали своего рода модой: несмотря на то, что официально никто не требует пользоваться на свежем воздухе средствами индивидуальной защиты, аргентинцы их носят везде. В основном это именно тканевые однослойные маски многоразового использования. Об их эффективности никто особенно не задумывается — из средства индивидуальной защиты маска превратилась в символ солидарности: человек, хоть как-то прикрывший рот и нос, демонстрирует заботу не только о себе, но и о других.

«Мы устали бояться»

Семья Хуана уже десять лет держит фруктовую лавку в центре одного из южных пригородов Буэнос-Айреса. Место удобное, и заглядывают сюда не только жители ближайших домов, но и те, кто приезжает в центр из сельской местности: посидеть в кафе, обновить гардероб или просто прогуляться.

В апреле 2020 года, в период самого строгого карантина, над Хуаном и его семьей нависла реальная опасность остаться полностью без средств: продажи катастрофически упали, с поставщиками начались перебои, а государственные субсидии распространялись в основном на госслужащих или тех, кто работает «в белую».

«Мелкому и среднему предпринимателю пришлось туго, — поясняет Хуан, — Что бы ни случилось, мы самая незащищенная часть общества. Многие соседние магазины закрылись, но нам удалось организовать доставку постоянным клиентам, потому что с четвертой попытки муниципалитет выдал мне специальный пропуск для проезда по предместью. С ним же можно было добраться до поставщиков, которые по тем или иным причинам не могли приехать в город сами».

Сегодня жизнь постепенно входит в прежнее русло, Хуан – как и многие другие хозяева торговых точек – требует со своих клиентов заходить в лавку в маске, и сам носит маску: не медицинскую, тканевую. На вопрос, знает ли он, что такая маска неэффективна, отвечает спокойно: