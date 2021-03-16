Гинцбург сообщил об отсутствии летальных случаев после вакцинации «Спутником V»

Москва, 16 марта. Вакцинация от коронавируса «Спутником V» еще ни разу не привела к летальному исходу. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи, где был создан препарат, Александр Гинцбург.

Все партии вакцины проходят контроль в центре по 18 параметрам. У всех инъекций фиксируется гарантированно высокое качество. Уже было произведено около 10 млн доз препарата, отметил Гинцбург. Он также выразил положительное мнение относительно введения сертификатов вакцинации. В настоящее время в НИЦ им. Гамалеи изучают способность вакцины защищать организм от новых штаммов коронавируса. Результаты могут быть готовы уже через неделю.

Тем временем по всему миру фиксируют побочные эффекты от вакцины AstraZeneca. В Эстонии за прошлую неделю обнаружили две острые реакции и 484 случая с нарушениями работы организма.