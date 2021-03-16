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Гинцбург сообщил об отсутствии летальных случаев после вакцинации «Спутником V»

Гинцбург сообщил об отсутствии летальных случаев после вакцинации «Спутником V»

Москва, 16 марта. Вакцинация от коронавируса «Спутником V» еще ни разу не привела к летальному исходу. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи, где был создан препарат, Александр Гинцбург.

Все партии вакцины проходят контроль в центре по 18 параметрам. У всех инъекций фиксируется гарантированно высокое качество. Уже было произведено около 10 млн доз препарата, отметил Гинцбург. Он также выразил положительное мнение относительно введения сертификатов вакцинации. В настоящее время в НИЦ им. Гамалеи изучают способность вакцины защищать организм от новых штаммов коронавируса. Результаты могут быть готовы уже через неделю.

Тем временем по всему миру фиксируют побочные эффекты от вакцины AstraZeneca. В Эстонии за прошлую неделю обнаружили две острые реакции и 484 случая с нарушениями работы организма.

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