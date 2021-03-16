Аналитики оценили шансы рубля на укрепление

Рубль на фоне отсутствия негативных новостей пытается укрепляться, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали аналитики, рынки находятся в ожидании решения ФРС США относительно рисков инфляции и действий ведомства. Что касается нефти, черное золото торгуется в районе 68 долларов за баррель.

«Основной негативный фактор — приостановка вакцинации в Германии, Франции, Испании препаратом AstraZeneca. По цепочке это вызывает опасения, что из-за уменьшения темпов вакцинации приведет к замедлению восстановления экономики, к уменьшению спроса на нефть и так далее. Фактор пока не глобальный», — пояснили аналитики.

Отмечается, что многие участники рынка видят цену нефти в 71 доллар за баррель как предел. Это вызывает коррекционное движение вниз. Но тем не менее цены на нефть остаются высокими.

Что касается рубля, то, по мнению аналитиков, отечественная валюта накануне целый день укреплялся. Рубль пробил отметку в 73 и вечером закрылся на уровне 72,80. Сегодня чуть слабеет, возвращаясь к отметке 73. У рубля еще есть потенциал к укреплению.

«Но это все до тех пор, пока нет внешних негативов и каких-то новостей про санкции. С учетом цен на нефть и ожиданий, что в пятницу ЦБ повысит процентную ставку, идет укрепления рубля. Но нельзя сказать, что очень сильное. Кроме того, у нас начался налоговый период. Это тоже поддерживает рубль. Но все может измениться в один момент», — объяснили аналитики.

Любая негативная информация может ослабить рубль, уверены эксперты. Но пока плохих новостей для отечественной валюты нет.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран Альянса, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.