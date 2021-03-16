Мечтающая о материнстве Вика Цыганова объяснила, почему не взяла ребенка из детдома

Москва, 16 марта. Певица Вика Цыганова мечтала почувствовать радость материнства. Забеременеть сама она не смогла, но другие варианты стать мамой звезда не готова рассмотреть.

У артистки есть все, о чем может мечтать женщина: она счастлива в браке, владеет огромным особняком в Подмосковье и яхтой. Единственное желание, которое так и не исполнилось, — завести ребенка.

В эфире программы «Секрет на миллион» знаменитость призналась, что забеременеть в браке с Вадимом Цыгановым у нее не получилось. От ЭКО она отказалась, посчитав, что это противоречит природе. Ребенка из детдома артистка не готова взять.

«А вдруг ребенок был бы не один? А вдруг он болеет?» — сказала артистка в эфире программы.

Несмотря на отсутствие детей, Цыганова считает себя счастливой женщиной. Она уже более 30 лет состоит в отношениях с любимым мужчиной. За время брака влюбленные прошли серьезные испытания, которые не смогли пошатнуть их чувства.

Цыганова ранее говорила журналистам, что причиной ее бесплодия стала страшная авария, в которую она попала в восьмидесятых в Болгарии. Тогда звезда получила множество травм.