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Авербух объяснил, почему не пригласил Грищук на «Ледниковый период»

Авербух объяснил, почему не пригласил Грищук на «Ледниковый период»

Москва, 16 марта. Тренер по фигурному катанию Илья Авербух сообщил, что обеспечить переезд олимпийской чемпионке Оксане Грищук на шоу «Ледниковый период» было сложно.

Именитая спортсменка сообщила, что Авербух отменил ее участие в телепроекте на Первом канале. Хотя тренер приглашал ее кататься с известными артистами на телешоу.

Авербух подтвердил, что Оксану действительно приглашали на телепроект. Но это было давно. Сейчас фигуристка живет в Соединенных Штатах, и поэтому возникли некоторые сложности с приездом королевы льда.

«Были сложности с партнерами тоже, но я даже не помню, в каком конкретно сезоне это было. Влияла ли как-то Татьяна Анатольевна Тарасова на это решение? Разумеется, нет. Сейчас с Оксаной мы не общаемся, но у нас никогда не было конфликтов. У нас нормальные отношения», — объяснил Авербух в беседе с изданием «Спорт Экспресс».

В прошлом году состоялся седьмой сезон «Ледникового периода». Победителями шоу стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. На втором месте расположился Вячеслав Чепурченко, у которого за проект были две партнерши — Татьяна Тотьмянина и Яна Хохлова. Тройку лидеров замкнули Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

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