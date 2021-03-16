ФАН публикует список погибших от задымления в частном доме под Тамбовом

Тамбов, 16 марта. Стали известны личности граждан, которых нашли мертвыми в одном из домов поселка Филатовский.

Всего в результате трагедии, которая произошла в Инжавинском районе, погибли пять человек. Двое из них Владимир А. и Алексей А. приходятся друг другу братьями. Также в доме нашли тела Вадима И., Алексея П., Светланы Н. Возраст погибших составляет от 45 до 61 года, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительной версии, в доме, где обнаружили трупы россиян, произошло задымление, сообщал ФАН. При осмотре жилища правоохранители нашли в одной из комнат оплавленный телевизор.