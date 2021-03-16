Глава Ростуризма назвала дату начала программы туристического кешбэка

Москва, 16 марта. Распродажа туров по России с кешбэком стартует в ночь с 17 на 18 марта, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Приобрести туры можно будет до 15 июня. Сообщается, что условия участия в программе на новом этапе распродажи останутся такими же, как и в предыдущем.

Участниками программы являются по-прежнему отели, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы из всех регионов страны. При этом россияне могут приобрести как отдельное размещение в отеле или санатории с лечением, так и целый пакет, в котором предусмотрено проживание, перелет, экскурсии и прочие услуги.

Длительность проживания должна составлять не менее двух ночей, сумма кешбэка — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Деньги возвращаются только в случае, если поездка была оплачена картой «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности.