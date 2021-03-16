Суд получил ходатайства о продлении ареста фигурантам «санитарного дела»

Москва, 16 марта. Басманный суд Москвы получил материалы по ходатайствам следователя о продлении домашнего ареста фигурантам дела о нарушении санитарных норм в ходе незаконного митинга в Москве.

Следователь попросил продлить домашний арест и запрет на определенные действия до 23 июня 2021 года в отношении пресс-секретаря осужденного блогера Алексея Навального Киры Ярмыш, юриста ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и других фигурантов.

«В адрес суда поступили материалы по ходатайствам следователя о продлении мер пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий до 23 июня 2021 года в отношении: Ляскина Н. Н., Васильевой А. Е., Ярмыш К. А, Алехиной М. В., Степанова О. О., Барановского Д. С., Соболь Л. Э., Штейн Л. П., Янкаускаса К. С. и Навального О. А.», – сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Суд над Ярмыш, Алехиной, Степановой и Барановским пройдет 18 марта. Заседание в отношении остальных обвиняемых пока не назначено. В суде допускается присутствие только участников процесса.

Фигуранты «санитарного дела» подвергли угрозе массового заражения коронавирусом участников незаконных митингов в Москве 23 января. Они призывали граждан приходить на несогласованную акцию. Среди присутствующих на демонстрации находились люди с выявленным COVID-19, которые должны были соблюдать самоизоляцию.