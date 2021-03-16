Четвертый кандидат на пост президента Чада отказался от участия в выборах

Нджамена, 16 марта. Оппозиционный кандидат на пост президента Чада Брис Мбаймонг Гедмабай отказался от участия в выборах. Это уже четвертый случай, когда претендент на пост лидера страны, допущенный к голосованию Верховным судом, снимает свою кандидатуру.

Причиной отказа политик назвал неспособность властей организовать честные, свободные и мирные выборы.

«В Чаде необходимо провести мирные, заслуживающие доверия выборы. Республиканский альянс за демократические перемены не станет принимать участие в маскараде. Мы отказываемся от участия в избирательной кампании», — объяснил Гедмабай.

Кроме того, он выдвинул властям ряд требований. Например, обеспечить всем кандидатам тот же уровень безопасности, что и действующему президенту Идрису Деби.

Гедмабай считает необходимым провести ряд реформ в социальной сфере, которые позволят прекратить забастовки работников бюджетных предприятий. Для контроля производства бюллетеней политик призвал правительство передать список избирателей независимым организациям.

Лидер страны Идрис Деби реагирует на снятие кандидатур противников спокойно. По его словам, оппоненты принимают верное решение, так как его «поддерживают 113 политических партий». Президент правит последние 30 лет и баллотировался на шестой срок.

До Гедмабая от участия в выборах отказались трое кандидатов от оппозиции. Лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо, оппозиционер Нгарледжи Йоронгар и глава коалиции «Альянс Победы» Ме Теофил Бонгоро сняли свои кандидатуры после нападения силовиков на дом другого претендента на пост президента — Яя Дилло Джеру. В результате происшествия погибли его мать и 11-лений сын. При этом Верховный суд не принял отказы политиков, и их имена все равно появились в избирательных бланках.