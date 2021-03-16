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Песков отреагировал на планы Британии увеличить ядерный арсенал

Песков отреагировал на планы Британии увеличить ядерный арсенал

Москва, 16 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Великобритании по наращиванию числа боеголовок до ее официального объявления.

Москва должна дождаться официального объявления Лондона о принятии новой оборонной стратегии, только тогда российские власти приступят к ее анализу, заявил Песков в ходе брифинга с журналистами. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что, несмотря на авторитетность газеты The Guardian, которая опубликовала соответствующие данные о планах Великобритании, реакция Кремля будет исходить из официального заявления премьера Бориса Джонсона.

О планах Соединенного Королевства увеличить на 40% количество ядерных боеголовок написали в The Guardian. Причиной кардинального изменения оборонной стратегии и внешней политики страны называли мнимую «угрозу» со стороны КНР и РФ.

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