Дочь Гузеевой объяснила смысл скандальной фотосессии

Москва, 16 марта. Фотосессия «сбежавших невест» дочери актрисы Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой спровоцировала скандал в соцсетях. Девушка объяснила, как ей пришла в голову идея создания этих кадров.

На провокационных кадрах Бухарова и подруга предстали в свадебных платьях. Они держатся за руки, обнимаются и целуются, пьют алкоголь и курят. Такое поведение интернет-пользователи посчитали "безбашенным".

Идея скандальной фотосессии появилась у Бухаровой спонтанно. Подробности она раскрыла на своей странице в Instagram.

«Мы завтракали пивасом на «Курской», ну просто мы так делаем с девочкой. И я такая: «Дианочка, давай зайдем в секонд-хенд!». Зашли в секонд-хенд, увидели свадебные платья. Наскребли бабок и купили их. По дороге мы еще купили багульник – это те самые веники, которые всем так не понравились на фото», — рассказала Ольга.

Дочь звезды фильма «Жестокий романс» добавила, что в качестве фотографа пригласила давнюю подругу Нино. Девушка приехала к друзьям и запечатлела их на пленку.

Наследница Ларисы Андреевны часто удивляет социальные сети. Поведение Ольги вызывает недоумение у поклонников артистки, поэтому в адрес звезды часто сыпятся упреки в плохом воспитании ребенка.