Газзаев призвал называть улицы именами героев Великой Отечественной войны

Москва, 16 марта. Давая улицам имена героев Великой Отечественной войны, мы поддерживаем связь времен, напоминаем о подвиге целого поколения наших граждан. Об этом ФАН сказал глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

«Давая улицам имена героев, мы поддерживаем связь времен, напоминаем о подвиге целого поколения наших граждан, благодаря самопожертвованию которых весь мир был освобожден от фашизма», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что соответствующий проект Общероссийского народного фронта «Улицы Героев» — пример конкретных шагов в патриотическом воспитании молодежи. По его словам, общественное движение по восстановлению исторической памяти очень своевременно.

«Сегодня наша молодежь в поисках ориентиров и смыслов, порой намеренно запутанных ответов на то, что значит по-настоящему любить свою Родину, чтить и уважать память предков», — сказал Валерий Газзаев.

Между тем, по его мнению, российской молодежью целенаправленно занимаются те, кто с усердием придумывает для них новых кумиров, пропагандирует и навязывает чуждые стране идеологию и ценности.

«Поэтому на старшем поколении лежит особая ответственность за все, что может повлиять на воспитание подрастающего поколения, за сохранение исторической памяти и единых духовных ориентиров нашей многонациональной страны», — заявил законодатель.

Валерий Газзаев добавил, что 2020-й был для россиян годом 75-летия Великой Победы. Благодаря патриотическому воспитанию мы сможем сохранить ту самую живую связь и историческую память, заключил он.

Президент России Владимир Путин ранее назвал «блестящей инициативой» проект Общероссийского народного фронта «Улицы Героев». Он предложил муниципалитетам разобраться со сроками, которые должны пройти с момента смерти ветерана Великой Отечественной войны, чтобы его имя было присвоено общественной локации в городе, откуда герой родом или жил и трудился.

Как рассказали ФАН в ОНФ, с такой просьбой на встрече по поводу годовщины всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» к главе государства обратился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Северная Осетия — Алания, руководитель общественной организации слабослышащих «Мир звуков», волонтер «МыВместе» Роман Кудренко.

Добавим, что сегодня усилиями фронтовиков при взаимодействии с муниципальными властями в субъектах уже более 150 городских пространств названы именами героев. При этом, согласно правовым нормам некоторых муниципалитетов, с момента смерти человека до того, как его именем можно называть локацию в городе, должен пройти определенный срок. Это затрудняет осуществление инициативы, о которой зачастую ОНФ просят сами жители населенных пунктов.