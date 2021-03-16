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Газзаев призвал называть улицы именами героев Великой Отечественной войны

Газзаев призвал называть улицы именами героев Великой Отечественной войны Москва, 16 марта. Давая улицам имена героев Великой Отечественной войны, мы поддерживаем связь времен, напоминаем о подвиге целого поколения наших граждан. Об этом ФАН сказал глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

«Давая улицам имена героев, мы поддерживаем связь времен, напоминаем о подвиге целого поколения наших граждан, благодаря самопожертвованию которых весь мир был освобожден от фашизма», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что соответствующий проект Общероссийского народного фронта «Улицы Героев» — пример конкретных шагов в патриотическом воспитании молодежи. По его словам, общественное движение по восстановлению исторической памяти очень своевременно.

«Сегодня наша молодежь в поисках ориентиров и смыслов, порой намеренно запутанных ответов на то, что значит по-настоящему любить свою Родину, чтить и уважать память предков», — сказал Валерий Газзаев.

Между тем, по его мнению, российской молодежью целенаправленно занимаются те, кто с усердием придумывает для них новых кумиров, пропагандирует и навязывает чуждые стране идеологию и ценности.

«Поэтому на старшем поколении лежит особая ответственность за все, что может повлиять на воспитание подрастающего поколения, за сохранение исторической памяти и единых духовных ориентиров нашей многонациональной страны», — заявил законодатель.

Валерий Газзаев добавил, что 2020-й был для россиян годом 75-летия Великой Победы. Благодаря патриотическому воспитанию мы сможем сохранить ту самую живую связь и историческую память, заключил он.

Президент России Владимир Путин ранее назвал «блестящей инициативой» проект Общероссийского народного фронта «Улицы Героев». Он предложил муниципалитетам разобраться со сроками, которые должны пройти с момента смерти ветерана Великой Отечественной войны, чтобы его имя было присвоено общественной локации в городе, откуда герой родом или жил и трудился.

Как рассказали ФАН в ОНФ, с такой просьбой на встрече по поводу годовщины всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» к главе государства обратился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Северная Осетия — Алания, руководитель общественной организации слабослышащих «Мир звуков», волонтер «МыВместе» Роман Кудренко.

Добавим, что сегодня усилиями фронтовиков при взаимодействии с муниципальными властями в субъектах уже более 150 городских пространств названы именами героев. При этом, согласно правовым нормам некоторых муниципалитетов, с момента смерти человека до того, как его именем можно называть локацию в городе, должен пройти определенный срок. Это затрудняет осуществление инициативы, о которой зачастую ОНФ просят сами жители населенных пунктов.

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