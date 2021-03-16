Роскачество проверило продающиеся в российских магазинах вишневые соки

Москва, 16 марта. Большая часть вишневых соков на полках российских магазинов соответствует установленным стандартам, однако в нескольких из них обнаружили опасные вещества.

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) провели проверку состава вишневых соков. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Всего в исследовании приняли участие 25 торговых марок соков. Три из них производятся в Армении, одна — в Германии, а остальные — в России. В рамках анализа, продукцию изучали по 451 показателю качества.

Проверку прошли не все. В двух марках вишневого сока были обнаружены красители, которые запрещается использовать при изготовлении фруктовых напитков. Такие же вещества были обнаружены в одной марке восстановительного сока и в одном детском.

Одна из марок оказалась вовсе не вишневым соком. Производитель использовал черную морковь и подменил ею большую часть вишневой составляющей.

Повышенное содержание натрия было обнаружено в четырех продуктах. Этот показатель обычно указывает на неэффективную работу системы водоочистки на предприятии.

Пятнадцать образцов товарной марки прошли проверку на «отлично». Эксперты ведомства считают, что их можно маркировать российским «Знаком качества».

Ранее представители Роскачества проверили защитные свойства масок и назвали лучшие из них. Самой эффективной медицинской маской стала CSVT.