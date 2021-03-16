Психолог объяснила, можно ли давать ребенку пробовать спиртное

Нередко в момент застолья родители и родственники позволяют малолетним детям пробовать алкогольные напитки, полагая, что в этом нет ничего страшного. Семейный психотерапевт, детский нейропсихолог Наталья Наумова в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, когда ребенок может «дегустировать» спиртное.

Ни для кого не секрет, что по закону Российской Федерации ребенок может получить алкогольный напиток, только достигнув 18-летнего возраста. Именно этот факт каждый родитель должен донести до несовершеннолетнего.

«Ребенок должен четко понимать, что до 18-летнего возраста алкогольные напитки употреблять нельзя. Следует четко показать ему, что взрослые, достигнув совершеннолетия, могут себе позволить культурно немного выпить. Не просто так эти ограничения были придуманы», — говорит эксперт.

Приобщение ребенка к спиртному в раннем возрасте может повлечь за собой ряд неприятных последствий не только в физическом, но и психологическом плане.

«Если родители или родственники предлагают выпить вместе, приобщают к этому ребенка, то потом можно видеть, что дети изощряются и ищут разные способы, чтобы купить этот алкоголь и попробовать его. Им кажется, что это доступно для них, но по какой-то причине это несправедливо», — объясняет детский психолог.

По мнению Натальи Наумовой, важно снять напряжение с этого вопроса у самих взрослых и не видеть в этом никаких проблем, не транслировать ребенку, что, дескать, его как-то обкрадывают, притом что в современном мире есть масса альтернатив.

«Есть много всего приятного и вкусного, что не вредит детскому организму», — говорит собеседница ФАН.

Кроме того, специалист подчеркнула, что токсины, содержащиеся в алкоголе, плохо выводятся из организма, что пагубно влияет на общее состояние несовершеннолетнего.

«Можно заметить, что, когда родители активно и часто угощают спиртным ребенка, у него приостанавливается и двигательное, и моторное развитие. Сейчас и без того хватает проблем у детей в целом, они рождаются все слабее и слабее, поэтому не стоит в раннем возрасте приобщать ребенка к алкоголю», — заключила эксперт в области детской психологии Наталья Наумова.

Ранее ФАН выяснил, можно ли считать первым «звоночком» алкоголизма ежедневное употребление за ужином бокала вина.