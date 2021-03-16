Абрамченко перечислила подверженные изменению климата экономические отрасли

Москва, 16 марта. Сельскохозяйственное производство, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт считаются секторами, которым изменение климата больше всего угрожает.

Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, темпы потепления в стране в 2,5 раза превышают среднемировые. Согласно данным Росгидромета, изменение климата в России приведет к увеличению количества опасных явлений, учащению засух, таянию вечной мерзлоты и более частым периодам аномальной жары, сообщает «Прайм».

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов ранее заявил, что в ближайшем будущем климатические аномалии изменят жизнь москвичей. По его словам, глобальное потепление может произойти в ближайшие десять–20 лет. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться колебаниями температуры, передает «ФедералПресс».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что людям не стоит бояться глобального потепления. По его мнению, на состояние климата влияют два фактора: природный и антропогенный.