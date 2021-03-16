Сыщик после бани устроил на служебном авто ДТП со смертельным исходом в Бурятии

Улан-Удэ, 16 марта. Бурятские следователи направили в суд уголовное дело по факту ДТП с участием оперативного сотрудника полиции. Как стало известно ФАН, мужчина в нетрезвом состоянии и без прав выехал на встречную полосу и врезался в машину, едущую в обратном направлении.

По данным следствия, 11 апреля 2020 года, около 23:00, 24-летний сотрудник полиции ОМВД России по Селенгимскому району сел за руль служебной машины. Мужчина не имел водительского удостоверения и был пьян. Рядом с ним расположился его товарищ. Водитель несколько раз нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

В результате аварии от полученных повреждений пассажир скончался через непродолжительное время в больнице. Сам виновник аварии практически не пострадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«На следствии обвиняемый не признавал вину и давал показания, что за рулем автомобиля находился его погибший приятель. Его версию подтверждали коллеги, с которыми он в этот вечер проводил время. Однако показания полицейских были подвергнуты объективной проверке, в ходе которой версия обвиняемого опровергнута собранными доказательствами», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России Дмитрий Столяров.

До суда оперативника не уволили со службы, он находился под домашним арестом.

«У сотрудников полиции была какая-то вечеринка. Обвиняемый сел в машину, которая была закреплена за другим полицейским. Они с другом стали гонять по городу Гусиноозерску. Он выехал на встречную полосу и совершил ДТП. Его спасла подушка безопасности, а товарищ не был пристегнут, он вылетел через лобовое стекло и скончался. Всю вину за аварию он возложил на погибшего приятеля», — рассказал ФАН источник в полиции.

Если вина оперуполномоченного будет доказана в суде, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.