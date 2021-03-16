Концерт «Любэ» и байк-шоу: как Крым и Севастополь отпразднуют воссоединение с Россией

Симферополь, 16 марта. В Крыму и Севастополе к празднованию седьмой годовщины возвращения в состав Российской Федерации подготовили множество мероприятий, которые проходят под девизом «Крымская весна — семь лет дома». Принять участие в них может любой желающий.

Кроме того, глава РК Сергей Аксенов отменил на 18 марта — день общекрымского праздника — запрет на проведение массовых мероприятий, однако соблюдение санитарно-эпидемиологических требований все равно остается в силе, передает ФАН.

Так, например, сегодня в Симферополе открылась тематическая фотовыставка «7 чудес Крымской весны», где рассказывается про все достижения и реализованные проекты в республике после воссоединения. Она будет экспонироваться до 15 апреля возле Государственного совета Республики Крым.

Кроме того, в Севастополе тоже организовали показ нескольких тематических фотовыставок художников, приуроченных к событиям 2014 года: «Навеки с Россией!», «Крымская весна». Также в городе-герое с 17 по 19 марта пройдет выставка «Поезда Победы», в основе экспозиции история о Великой Отечественной войне.

Однако для ее посещения нужно пройти регистрацию и выбрать удобное время на сайте, но севастопольцы, которые старше 65 лет, могут этого не делать — для них проход будет свободный. Вместе с тем в Крыму состоятся праздничные концерты в различных городах, в том числе и в Севастополе, причем в разных его районах.

При этом на главной площади города-героя 18 марта в 16:00 выступит группа «Любэ» и ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Сцена, на которой будут выступать артисты, уже практически готова. После концерта состоится праздничный салют, который можно будет увидеть практически с любой точки Севастополя.

Главное мероприятие — автомотопробег, который 18 марта в 10:00 стартует от площади Ленина в Симферополе. Затем колонна проследует к Сапун-горе, где соединится с севастопольскими байкерами и автолюбителями, после чего они вместе отправятся к подножию горы. В пробеге примут участие члены мотоклуба «Ночные Волки», крымские ополченцы, а также жители и гости республики.

Гостей у горы Гафорта ждет праздничная программа, во время которой выступят Сергей Скачков, Вадим Самойлов и Юлия Чичерина, а также танцевальные коллективы, будет грандиозное зрелище с движущимися декорациями байк-шоу.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Константинов назвал причины, почему Крым вышел из состава Украины в 2014 году.