Десять лет сирийской революции: репортаж ФАН из Дамаска

15 марта Сирия вспоминала события 10-летней давности, которые в корне изменили жизнь ее граждан. В этот день в 2011 году началась гражданская война, унесшая множество жизней и буквально опустошившая значительную часть страны.

Корреспонденты Федерального агентства новостей пообщались с жителями Дамаска, которые откровенно рассказали о начале революции, переросшей в гражданскую войну.

Эхо «Арабской весны»

Предпосылками конфликта, начатого сирийской оппозицией, называют различные политические и экономические проблемы, безработицу и трехлетнюю засуху, которая стала причиной резкого роста цен на продукты питания. Но очевидно одно: немалую роль в обострении обстановки сыграла череда революций и переворотов, прокатившихся тогда по Ближнему Востоку — «Арабская весна».

Бывший сотрудник Министерства информации Сирии Али аль-Ахмад на протяжении всего конфликта оставался на родине и стал свидетелем первых беспорядков в Дамаске. По его словам, в то время многие СМИ серьезно искажали картину происходящего в республике. Аль-Ахмад считает, что главной их целью была еще большая дестабилизация обстановки в регионе.

«Канал «Аль-Джазира» говорил, что погибло 8 человек и что сирийская полиция стреляла в людей. Не было ничего! Я сам лично позвонил тогда диктору [канала] Фейсалу Касему и сказал, что я — свидетель всего этого, что на самом деле ничего нет из этого. Но никто не реагировал», — вспоминает Али.

Изначально оппозиция стремилась к светскому перевороту, однако вскоре от нее отделились радикальные исламистские группировки, печально известные массовыми казнями мирных жителей. Исламисты доставляли в христианские районы Дамаска оружие, планируя под видом мирных жителей захватить город. К счастью, этот план был раскрыт сирийской разведкой, но ужасы войны все равно больно ударили по населению.

Боевые действия не обошли стороной и семью самого аль-Ахмада: когда бои вспыхнули на окраинах Дамаска, племянница мужчины получила ранения из-за разрыва снаряда, но смогла оправиться после 28 операций. Подобной участи чудом избежала его жена, а их дом в Хомсе был сожжен вооруженной оппозицией.

Судьба Дамаска

Многие из пригородов столицы были разрушены. Досталось и центру города — по этим районам боевики вели атаки с окраин.

Своими воспоминаниями с ФАН поделился еще один русскоговорящий житель сирийской столицы — Рами. По его словам, сперва бои почти не затрагивали Дамаск и проходили в других провинциях. Однако со временем в городе участились минометные обстрелы: количество снарядов, разрывавшихся в черте столицы, возросло до полусотни в день.

Обстановка начала стабилизироваться лишь по мере наступления сирийских войск и удаления линии фронта. Сейчас, спустя десять лет после начала войны, жители многих городов спокойно ходят по улицам, а по дорогам ездят обычные гражданские машины. Теперь тут редко встретишь пикапы с оружием или колонны военной техники. О том, что продолжается война, в этих местах напоминают только пункты досмотра на дорогах и следы боев, которые исчезнут еще нескоро.