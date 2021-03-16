Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ позволяет поэтапно снимать ограничения

Москва, 16 марта. Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации позволяет постепенно снимать ограничительные меры по коронавирусу.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что российская вакцина против коронавируса пользуется в мире большим спросом, который превышает предложение. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, оперштаб по борьбе с COVID-19 в РФ сообщал, что за последние сутки вылечились 10 644 человека.

Также Песков сообщал, что президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крымского полуострова.