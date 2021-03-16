В России могут запретить использование пластиковой посуды

Москва, 16 марта. Правительство России разрабатывает проект, по которому будет запрещено использование неперерабатываемого пластика.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко во время форума «Чистая страна». Категорию неперерабатываемого пластика составляет одноразовая посуда, коктейльные трубочки, цветной пластик.

Абрамченко отметила, что к 2030 году планируется достичь извлечения 50% вторичных ресурсов из общей массы отходов. Это позволит сократить захоронение мусора и уменьшить применение первичных ресурсов в два раза.

До этого сообщалось, что в России разрабатывают емкости для безопасного хранения ядерных отходов. Способ обнаружили ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).