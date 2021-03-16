Главу минкультуры Крыма Новосельскую не уволят за инцидент с нецензурной лексикой

Симферополь, 16 марта. Главу министерства культуры Крыма Арину Новосельскую не уволят из-за инцидента с нецензурной бранью во время прямого эфира на совещании.

Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что это не является весомым поводом для увольнения.



«Нет, в этой связи увольнять – точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — передает слова Аксенова РИА Новости.

Политик заявил, что сам иногда использует нецензурную лексику, но не очень рад, что подобными словами пользуется глава министерства культуры Крыма.

Инцидент произошел накануне во время видеоселекторного совещания. Арина Новосельская выругалась нецензурной бранью, что возмутило губернатора Аксенова.