Тимати отдыхает с участницей шоу «Холостяк» на Мальдивах

Мале, 16 марта. На канале ТНТ только начался показ телешоу «Холостяк», а рэпера Тимати уже заметили на Мальдивах с одной из самых ярких его участниц — Марией Вебер. Девушка родом из Сочи, она модель и, как многие отмечают, удивительно похожа на бывшую даму сердца рэпера Анастасию Решетову, родившую Тимати сына.

Есть мнение, что Тимур Юнусов взял модель с собой специально, чтобы пустить слух о романе. Интерес к шоу «Холостяк» и так огромен, но благодаря таким выпадам он может вырасти еще в несколько раз.

Тимати устроил на Мальдивах серф-кэмп для богатых людей. На доске можно заметить и Марию Вебер, которая, придя на проект, в качестве подарка преподнесла рэперу доску для серфинга. Мария вряд ли могла позволить себе отдых за пять миллионов рублей, поэтому, очевидно, что рэпер оплатил ей дорогу и проживание. Сам собой возникает вопрос, почему выбор пал именно на нее. Не стала ли она победительницей проекта?

По данным одного из участников мероприятия, рэпер часто ужинает с Марией вдвоем и веселится на вечеринках. При этом никакого проявления чувств свидетель не замечал. Пара не целовалась и не обнималась на людях.

Первый выпуск шоу «Холостяк» вышел в минувшие выходные на канале ТНТ. За сердце бывшего участница Фабрики звезд и главу BlackStar борются 27 красивых девушек, пишет «Комсомольская правда».

Ранее ФАН писал о том, что в новом сезоне телешоу появятся новые правила. Речь идет о розах, традиционно вручаемых участницам. Ранее им вручали только красные розы, а теперь и черные, белые и впервые в мировой истории проекта — золотые.