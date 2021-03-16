В Росаккредитации рассказали о планах вывести из «серой зоны» товары на маркетплейсах

Росаккредитация предлагает торговым интернет-площадкам размещать в описании товара реквизиты сертификата соответствия качества, заявил руководитель ведомства Назарий Скрыпник на Всероссийском форуме аккредитованных лиц, передает корреспондент ФАН.

Работа по сертификации товаров может стать перспективным направлением для аккредитованных лиц — лабораторий и центров, уполномоченных Росаккредитацией проверять соответствие товаров или объектов необходимым стандартам.

«Сложно сегодня представить товар, который невозможно купить через интернет», — сказал в своем выступлении глава ведомства.

При этом он допустил, что многие из товаров, размещенных на онлайн-площадках, не проходили оценку соответствия и не имеют необходимых сертификатов или деклараций.

«Сейчас мы ведем переговоры с площадками на предмет того, чтобы автоматически указывался номер сертификата и его реквизиты. Для аккредитованных лиц — это достаточно большая зона развития. Это повлечет вывод ряда товаров из «серой зоны» в сферу оценки соответствия», — отметил Скрыпник.

Руководитель Росаккредитации подвел итоги прошедшего после начала пандемии года. Он отметил, что вынужденные ограничения стали толчком для ускоренного внедрения цифровизации процессов в работе ведомства. Вместо выездов специалистов было проведено более 3200 видеоконференций по оценке соответствия. Сроки оказания государственных услуг, по словам Назария Скрыпника, сократились на 50%, а стоимость — на 30% за счет отмены выездов.

Всероссийский форум аккредитованных лиц проводится ежегодно для представителей национальной системы аккредитации. В этом году он впервые организован в онлайн-формате. В рамках мероприятия участники обсуждают актуальные вопросы развития экономики доверия, нормативное регулирование в сфере оценки соответствия и аккредитации и другие темы.