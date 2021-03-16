Подруга покойной Началовой спустя два года со дня ее смерти не может смириться с утратой

Москва, 16 марта. Подруга покойной певицы Юлии Началовой Елена Метлюк почтила память исполнительницы во вторую годовщину ее смерти и призналась, что не может смириться с утратой.

Метлюк опубликовала трогательный пост и совместную фотографию с Началовой на своей странице в Instagram. Подруга певицы рассказала, что вместе с исполнительницей умерла и часть ее души.

«Мир перевернулся, и я никогда не стану прежней», — написала Метлюк.

Женщина надеется, что с годами она все же сможет пережить потерю и прийти к смирению и принятию. День смерти Юлии Началовой Метлюк назвала одним из самых страшных в своей жизни.

«Я хочу верить, что ты там поешь свои чудесные песни и улыбаешься, как улыбалась всем на Земле, даже когда было очень больно», — заключила подруга покойной певицы.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Исполнительницу, которой было 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище. При жизни знаменитости приходилось бороться со многими недугами. Например, Началова страдала от анорексии.