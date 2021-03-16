Киев, 16 марта. Украина зависит от международных кредитов и займов. Круговорот долгов может привести к катастрофическим последствиям для экономики, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Украинские олигархи столкнулись с дефицитом ресурсов: сначала магнаты зарабатывали на хищении советского имущества, предприятий и технологий, а затем — на спекуляциях, связанных с транзитом ресурсов из России в Европу. Однако эти источники доходов пресеклись, и Киев плотно «сел на иглу» кредитов от МВФ и свободного финансового рынка.

«Кредиты, которые сейчас получает Украина, уходят либо на выплаты по предыдущим кредитам, либо по сути дела на проедание, потому что государство уже не может самостоятельно существовать и денег на это нет. Часть денег дает МВФ — это очень небольшие транши, которые даются, когда Украина не может провести очередную выплату по обслуживанию кредитов. А остальное она просто занимает на свободном финансовом рынке под гигантские проценты, и рано или поздно эта лавочка все равно закроется, потому что нельзя занимать все время. Даже Соединенные Штаты уже уперлись в стену заимствований, Украина не США — она доллар не печатает», — заявил Ищенко.

На самом деле у Незалежной всего два пути развития, уверен политолог. Страна либо переступит через период олигархата, либо окончательно погрузится в дрязги олигархических группировок и вернется к первобытному состоянию натурального хозяйства.

«Несовместимость интересов государства и олигархата приведет к смерти одного из этих двух. Или государство накроется раньше олигархата, или олигархат сожрет друг друга раньше, и тогда можно будет приступить к восстановлению управляемости этих территорий. Хотя, если посмотреть на работу олигархов, они не понимают, что Украина не вечна, а при их правлении она и вовсе на ладан дышит, думают, что «лавочка» будет длиться вечно. А те, кто догадываются, надеются просто наворовать как можно больше и сбежать», — заключает эксперт.

Федеральное агентство новостей уже сообщало, как администрация президента Украины Владимира Зеленского всячески провоцирует президента США Джо Байдена выйти на прямой диалог с Украиной. Однако официальный Вашингтон как будто игнорирует Киев. В украинской оппозиции невозможно построить сильное государство, мелкими политическими заискиваниями, путь которых выбрал Зеленский.