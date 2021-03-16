Главный санитарный врач Украины заболел коронавирусом после вакцинации AstraZeneca

Киев, 16 марта. Симптомы болезни появились на 13-й день после укола вакцины AstraZeneca Covishield, как утверждает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Медик поделился новостью о своем состоянии здоровья с читателями на странице Facebook, предположив, что вирус мог проникнуть в его организм в момент, когда иммунитет после прививки еще не полностью сформирован.

"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13-й день после прививки", — уточняет Ляшко в Facebook.

Врач выражает уверенность, что препарат поможет перенести болезнь в легкой форме и без тяжелых последствий, что позволит ему в скором времени вернуться к работе.

Как стало известно ранее, на Украине зарегистрировали вакцину от китайского производителя Sinovac Biotech, которая стала третьей после британско-шведской AstraZeneca и американской Pfizer.