Симферополь, 16 марта. Крым за семь лет после возвращения в состав Российской Федерации получил больше, чем за 25 лет при Украине, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее он рассказал, что украинский народ не является врагом для России и никогда им не будет. Аксенов надеется, что после смены власти на Украине, возможно, Москва и Киев сблизятся.

Крымский полуостров воссоединился с Россией в 2014 году. Тогда большинство жителей региона в ходе референдума проголосовали за возвращение в состав РФ. Москва не раз отмечала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом.

Помимо этого, российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что западные страны предпочитают не замечать предпосылки воссоединения Крыма с Россией, которые были еще в 2014 году.