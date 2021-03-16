Sina: британские военные нервно отреагировали на критику американских F-35

Пекин, 16 марта. Великобританию разозлили насмешки России над новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35. Об этом пишут обозреватели китайского издания Sina.

Российские военные специалисты крайне иронично отзываются об американских F-35. Самый дорогой самолет в истории США не оправдал ожиданий Пентагона и иностранных партнеров. Как выяснилось, самолет получился слишком сложным, из-за чего часто ломается. Жесткая, но справедливая оценка российских экспертов привела в ярость представителей Великобритании, пишут китайские эксперты. Перевод статьи издания Sina приводит «ПолитРоссия».

«В Великобритании заявили, что американские истребители F-35 разорят британскую армию, из-за чего российские специалисты будут еще сильнее смеяться над Западом», — отмечают авторы Sina.

Американский F-35 стоит около 80 миллионов фунтов. Почасовые эксплуатационные расходы превышают 90 000 фунтов, что превращает истребители в крайне дорогое удовольствие. Минобороны Великобритании придется серьезно урезать расходы, чтобы истребители могли хотя бы изредка подниматься в воздух. Конечно же, сильнее от этого британская армия не станет. И это понимают даже в Лондоне.

«Истребители F-35 банкротят британскую армию, а русские уже смеются над нами», — заявили специалисты в Великобритании.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев разорится, если попытается закупить американские истребители F-35.