Первый пуск ракеты «Рокот» без украинских систем запланирован на 2022 год

Москва, 16 марта. Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот», которая создана без украинских комплектующих, запланирован на вторую половину 2022 года.

Об этом сообщается на сайте оператора пусковых услуг, компании Eurockot Launch Services GmbH.

«Ракета-носитель «Рокот-М» возобновит запуски во второй половине 2022 года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания готова принимать заказы на новые пусковые услуги.

Eurockot Launch Services GmbH осуществляет коммерческие пуски и является совместным предприятием Ariane Group и Центра Хруничева. Базируется компания в немецком Бремене.

Генеральный директор входящего в Роскосмос Центра Хруничева Алексей Варочко ранее сообщил, что в 2022 году возобновятся пуски конверсионной ракеты «Рокот».

О возрождении проекта стало известно несколько лет назад. Речь идет о преобразовании снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» в космические носители. «Рокот-М» станет продолжением ранее закрытого проекта «Рокот», однако система управления теперь будет отечественной.

Ранее система управления поставлялась харьковским предприятием «Хартрон», но Украина после 2014 года прекратила поставки в Россию. Из-за этого было принято отказаться от проекта «Рокот». Последний пуск состоялся 27 декабря 2019 года, когда ракета «Рокот» вывела на орбиту спутники связи «Гонец-М».

Позже стало известно, что Центр Хруничева возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет».