Вложения РФ в облигации США увеличились до 6,1 млрд долларов

Москва, 16 марта. Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в казначейские ценные бумаги США до 6,145 млрд долларов. В декабре прошлого года вложения РФ составляли 6,011 млрд долларов.

По данным Минфина США, на долю долгосрочных облигаций пришлось 2,7 млрд долларов. Месяц назад они составляли 1,2 млрд. Краткосрочные облигации составляют 3,4 млрд долларов. В декабре их объем составлял 4,8 млрд.

Основными держателями гособлигаций США по данным на январь 2021 года являются Япония (1,27 трлн долларов) и Китай (1,09 трлн долларов). Пик вложений РФ в госдолг США был зафиксирован в феврале 2013 года, когда он их объем составлял 164,3 млрд долларов.

Эксперты ранее сообщили, что Китай может обогнать США по экономическим показателям уже в 2028 году.