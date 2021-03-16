«Спартак» сообщил о кончине народного врача СССР Арнольда Федуна

Москва, 16 марта. Отец владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, народный врач СССР Арнольд Федун скончался на 93-м году жизни.

Хозяин столичного «Спартака» после матча чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» отметил, что его отец давно болеет.

«Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды. Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в официальном сообщении на сайте футбольного клуба.

Напомним, Арнольд Федун известен своим вкладом в развитие хирургии — народный врач СССР является автором и соавтором более 250 научных трудов. В 1960-х он был хирургом на космодроме Байконур.