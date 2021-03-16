Странное письмо о воскрешении оставили на могиле матери Федора Бондарчука

Москва, 16 марта. Загадочное письмо обнаружили посетители Новодевичьего кладбища на могиле матери режиссера Федора Бондарчука, актрисы Ирины Скобцевой.

Супруга Сергея Бондарчука умерла в октябре прошлого года. Артистку похоронили рядом с мужем и дочерью Аленой, скончавшейся от онкологического заболевания в 2009 году. Сейчас на могиле матери Федора Бондарчука установлен обычный крест.

Неизвестная женщина по имени Лариса оставила странное письмо на месте захоронения Скобцевой. Незнакомка пояснила, что увидела могилу актрисы, и ее до глубины души опечалила потеря родных и близких матери Бондарчука. В связи с этим таинственная Лариса процитировала тексты Священного Писания.

«Многие считают смерть неминуемым концом земной жизни, и что какая-то часть человека продолжает жить после смерти, но вот что об этом говорит Библия. <...> Мертвые находятся в бессознательном состоянии. Так же, как крепко спящего человека можно разбудить, умершего человека, согласно Библии, можно пробудить от смертного сна», — написала незнакомка.

По словам женщины, Библия обещает, что наступят времена, когда многие будут воскрешены. Лариса выразила надежду, что ее слова придадут близким Скобцевой сил жить дальше, пишут «Дни.ру».

В семье Федора Бондарчука недавно случилась не только потеря, но и прибавление. Супруга режиссера, актриса Паулина Андреева в начале марта родила ему сына.