Дагестанские производители коньяка получили налоговые вычеты от государства

Махачкала, 16 марта. Два крупных дагестанских предприятия, производящих коньяк, получили в виде налоговых вычетов свыше 700 миллионов рублей за использование в качестве сырья отечественного винограда. В целом дагестанские виноградари и виноделы в 2020 году обеспечили федеральному бюджету налоговые поступления в размере более двух миллиардов рублей.

По словам врио вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, Дербентский коньячный комбинат и Кизлярский коньячный завод воспользовались изменениями в налоговом законодательстве России, которые были направлены на поддержку отрасли. При производстве товара они использовали виноград, выращенный на территории России, что и позволило им получить налоговые вычеты.

«Наши два коньячных комбината — дербентский и кизлярский получили более 700 миллионов рублей в виде налоговых вычетов. Эти средства пойдут на дальнейшую модернизацию производства и в целом на развитие виноградарства», — сказал заместитель председателя регионального правительства журналистам.

Абдулмуслимов также сообщил, что отрасль принесла в федеральный бюджет в прошлом году более двух миллиардов рублей. Большая часть этих средств была направлена в бюджет республики.

«В виде налогов за 2020 год нашими виноградарями и переработчиками винограда уплачено два миллиарда 297 миллионов рублей. По схеме, которая существует в налоговых органах в наш бюджет обратно пришло миллиард 777 миллионов рублей», — добавил вице-премьер.

В Минсельхозпроде Дагестана ФАН сообщили, что виноделие обеспечивает значительные поступления в бюджет региона. В основном средства поступают от покупки акцизов.

«Эта отрасль является традиционной для республики. Площадь под виноградниками увеличивается с каждым годом, растут и объемы урожая. Большая часть собранного винограда отправляется на переработку. В Дагестане более десяти крупных предприятий, занимающихся производством вин и коньяков. В среднем ежегодно они пополняют бюджет региона на суммы более двух миллиардов рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что получение налоговых вычетов дагестанскими производителями стало возможно благодаря вступившим в силу изменениям в налоговом законодательстве страны. Они предполагают поддержку предприятий, использующих в качестве сырья отечественный виноград.

«В 2019 году были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые предоставляют возможность получения налогового вычета за использование в производстве винограда, выращенного на территории России. Соответствующий законопроект продвигался руководством республики для поддержки отечественных производителей. Видно, что нововведение уже приносит свои плоды», — сказали в Минсельхозе региона.

В 2020 году в Дагестане были собраны рекордные 205 тысяч тонн винограда, что позволило республике впервые выйти в лидеры по этому показателю в стране. За последние пять лет площадь виноградников в регионе увеличилась на 4,5 тысячи гектаров, а валовой сбор — на 55 тысяч тонн. Площадь плодоносящих виноградников в республике превышает 20 тысяч гектаров, в 2021 году в плодоношение должны вступить еще более 1,6 тысячи гектаров, что позволит увеличить урожай винограда еще на 10-15 тысяч тонн, подсчитали в аграрном ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что для повышения конкурентоспособности дагестанской продукции, Абдулмуслимов предложил повысить минимальную цену на коньяк в России почти в полтора раза — до 650 рублей за бутылку. Вице-премьер объяснил, что эта мера позволит дагестанским коньякам конкурировать с винными напитками из-за рубежа, которые изготавливаются из дешевых виноматериалов.